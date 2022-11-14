Медведев угрожает...

Если принятие Генассамблеей ООН резолюции о репарациях для Украины приведет к изъятию замороженных активов России за рубежом, то компенсировать потери Москва может за счет изъятия средств иностранных инвесторов внутри страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Если на основании решения Генассамблеи ООН, высосанного вражескими странами из известного места, будут приняты национальные акты о воровстве российских активов, у нас не останется выбора. Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств», — говорится в очередном «шедевральном посте» Медведева, опубликованном в его телеграм-канале.

По словам Медведева, активы иностранных инвесторов в России как раз оцениваются более чем в $300 млрд — «достаточно, чтобы компенсировать украденное у России».

В конце поста Медведев, по всей видимости, проводит параллель с сегодняшними ракетными ударами России, в результате которых большинство регионов Украины оказались обесточены: «ООН приняла такие беззаконные решения, что просто тушите свет». «И свет тушат. На следующий день…», — заключил он.

Резолюцию о репарациях для Украины Генеральная Ассамблея ООН приняла накануне. Документ предусматривает создание международного реестра для регистрации задокументированных доказательств «ущерба, потерь или вреда, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина вследствие нарушающих международное право деяний Российской Федерации».