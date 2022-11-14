Варшава срочно созывает Комитет нацбезопасности: в Польше упали российские ракеты? обновлено 23:43
Реакция НАТО на инцидент в Польше будет зависеть от заявлений Варшавы о принадлежности упавших ракет, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
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Reuters обратилось за подтверждением информации об упавших в Польше ракетах в Министерство обороны США. Пентагон ответил, что пока не может подтвердить, что в приграничном селе Польши взорвались именно российские ракеты.
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Два человека в Польше погибли после ракетного удара России по Украине. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимный высокопоставленный американский источник и «Радио Люблин».
Предположительно, российские ракеты пересекли польскую границу и упали на сельскохозяйственную ферму.
Спикер польского правительства Петр Мюллер сообщил журналистам о «кризисной ситуации» и призвал не публиковать непроверенную информацию. Пока официально ракетный удар по территории Польши не подтвержден.
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В Польше в срочном порядке созвано совещание Комитета национальной безопасности под председательством премьера Матеуша Моравецкого, сообщили польские СМИ.
Причины созыва встречи не сообщаются. Заседание проходит на фоне сообщений о том, что после ракетных ударов России по Украине на территорию Польши попали две ракеты.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2022
2 Russian stray missiles have just hit a farm in Przewodów on the Polish side of the Polish-Ukrainian border, killing 2 Poles.
Polish PM Morawiecki & President Duda have summoned a crisis meeting of the National Security Bureau.
NATO article 5? pic.twitter.com/sDSoGMO6xP
The Polish Air Force has scrambled fighter jets from the airport in Tomaszów Lubelski.— Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2022
The Army and Prosecutor’s Office have arrived to the farm.
The reports about the missile attack are unofficial, but come from Radio Zet, a renowned Radio Station.https://t.co/SlEkJU1aUD
Местные СМИ сообщили о взрывах в провинции Люблин у границы с Украиной. Корреспондент Radio Zet неофициально сообщил, что в селе Пшеводов вблизи украинской границы упали две ракеты и попали в зерносушилки. Сообщается даже о гибели двух человек. На место происшествия прибыли представители полиции, прокуратуры и войска. Польские ВВС подняли в воздух истребители.
В то же время Radio Lublin сообщает другую версию. Инцидент в Пшеводове произошел около 15.40 на перегрузочных весах, куда заезжают тракторы с грузами. Эту информацию радиостанции подтвердили в местной полиции. По предварительным выводам, трактор, который въехал на весы, внезапно взорвался. Радио тоже сообщает о гибели двух человек.