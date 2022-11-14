23:43

Реакция НАТО на инцидент в Польше будет зависеть от заявлений Варшавы о принадлежности упавших ракет, сообщил дипломатический источник в Брюсселе. * * * 23:30 Reuters обратилось за подтверждением информации об упавших в Польше ракетах в Министерство обороны США. Пентагон ответил, что пока не может подтвердить, что в приграничном селе Польши взорвались именно российские ракеты.

* * * 23:03 Два человека в Польше погибли после ракетного удара России по Украине. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимный высокопоставленный американский источник и «Радио Люблин». Предположительно, российские ракеты пересекли польскую границу и упали на сельскохозяйственную ферму. Спикер польского правительства Петр Мюллер сообщил журналистам о «кризисной ситуации» и призвал не публиковать непроверенную информацию. Пока официально ракетный удар по территории Польши не подтвержден.

* * * В Польше в срочном порядке созвано совещание Комитета национальной безопасности под председательством премьера Матеуша Моравецкого, сообщили польские СМИ. Причины созыва встречи не сообщаются. Заседание проходит на фоне сообщений о том, что после ракетных ударов России по Украине на территорию Польши попали две ракеты.

BREAKING:



2 Russian stray missiles have just hit a farm in Przewodów on the Polish side of the Polish-Ukrainian border, killing 2 Poles.



Polish PM Morawiecki & President Duda have summoned a crisis meeting of the National Security Bureau.



NATO article 5? pic.twitter.com/sDSoGMO6xP — Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2022

The Polish Air Force has scrambled fighter jets from the airport in Tomaszów Lubelski.



The Army and Prosecutor’s Office have arrived to the farm.



The reports about the missile attack are unofficial, but come from Radio Zet, a renowned Radio Station.https://t.co/SlEkJU1aUD — Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2022