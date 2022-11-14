ООН обвинила Россию в пытках украинских военнопленных
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выпустило доклад об обращении с военнопленными во время войны между Россией и Украиной. Документ опубликован на официальном сайте.
Исследователи опросили больше 300 пленных — 159 украинцев, в том числе 20 женщин, и 175 россиян. После анализа ответов авторы доклада пришли к выводу, что пыткам и жестокому обращению в плену подвергались как украинские, так и российские солдаты.
В докладе сказано, что российская сторона систематически жестоко обращалась с пленными, «особенно во время интернирования», а украинская сторона — нерегулярно, чаще всего во время захвата в плен и последующей перевозки в места интернирования.
По словам украинских военных, которые были в плену, во время сдачи в плен к ним не применяли физическое насилие, а российские солдаты относились уважительно, но некоторые украинцы заявили, что их избили, а большинство сказали, что их вещи украли.
После задержания украинцев перевозили в переполненных автобусах и грузовиках в места ограничения свободы. Некоторым больше суток не давали воды или сходить в туалет. Больше 80% опрошенных украинцев пожаловались на нехватку воды и некачественную еду. Некоторые рассказали, что их избивали, «очевидно, в отместку за военные неудачи или сразу после боя».
Большинство украинских военных рассказали о пытках и жестоком обращении во время содержания под стражей в России. Их избивали руками и дубинками, пытали током, душили, наносили ножевые ранения, имитировали казнь, угрожали изнасилованием.
Российские военнопленные во многих случаях жаловались на физическое насилие после сдачи в украинский плен и во время первых допросов. По их словам, чаще всего избивали, реже пытали током.
Многие российские военнопленные заявили о плохих и унизительных условиях во время перевозки в транзитные лагеря и места интернирования. Многие утверждали, что их перевозили раздетыми со связанными за спиной руками, после чего публиковали видео в интернете. В некоторых местах российских пленных избивали, как только привозили в места интернирования, а также непосредственно во время содержания под стражей.