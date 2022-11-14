ООН обвинила Россию в пытках украинских военнопленных

22:45

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выпустило доклад об обращении с военнопленными во время войны между Россией и Украиной. Документ опубликован на официальном сайте. Исследователи опросили больше 300 пленных — 159 украинцев, в том числе 20 женщин, и 175 россиян. После анализа ответов авторы доклада пришли к выводу, что пыткам и жестокому обращению в плену подвергались как украинские, так и российские солдаты. В докладе сказано, что российская сторона систематически жестоко обращалась с пленными, «особенно во время интернирования», а украинская сторона — нерегулярно, чаще всего во время захвата в плен и последующей перевозки в места интернирования.

По словам украинских военных, которые были в плену, во время сдачи в плен к ним не применяли физическое насилие, а российские солдаты относились уважительно, но некоторые украинцы заявили, что их избили, а большинство сказали, что их вещи украли. После задержания украинцев перевозили в переполненных автобусах и грузовиках в места ограничения свободы. Некоторым больше суток не давали воды или сходить в туалет. Больше 80% опрошенных украинцев пожаловались на нехватку воды и некачественную еду. Некоторые рассказали, что их избивали, «очевидно, в отместку за военные неудачи или сразу после боя».