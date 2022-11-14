Украина приостановила прокачку нефти по российскому нефтепроводу

Украина приостановила прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» из России в направлении Венгрии. Об этом заявил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, пишут российские СМИ.

По его словам, это произошло из-за падения напряжения. Сегодня в Украине наблюдаются перебои электроэнергии из-за обстрелов со стороны России, которая атакует энергообъекты.

"Мы получили информацию от украинской стороны, что приостановлена прокачка из-за падения напряжения", - сказал Игорь Демин.