200 населенных пунктов освободили на юге Украины

Украинские военные с начала ноября освободили на юге страны 5 тысяч кв. км и 200 населенных пунктов. Наступление сил обороны Украины продолжается по нескольким направлениям: на юге, в Луганской и Харьковской областях, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во вторник, 15 ноября.

"Сейчас силы обороны продвигаются по нескольким направлениям постепенно. Это можно говорить о Харьковской области, Луганской и юге. За ноябрь на юге освобождено около пяти тысяч квадратных километров и около 200 населенных пунктов", - сообщила Маляр.

Она также отметила, что продвинувшиеся вглубь территорий Россияне продолжают наносить удары по освобожденным населенным пунктам. Самые ожесточенные бои продолжаются в Донецкой области, где ежедневно происходит по несколько десятков атак россиян.

На севере активных боевых действий нет. Однако наблюдается движение российской техники и личного состава на территории Беларуси, отметила Маляр.