Минобороны России опровергло ракетный удар по Польше

В Министерстве обороны РФ назвали провокацией сообщение о попадании российских ракет на польскую территорию.

В российском военном ведомстве сообщили, что «заявления польских СМИ и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки».

Также российские военные заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы российскими средствами поражения не наносилось, а опубликованные польскими СМИ с места происшествия обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.