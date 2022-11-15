Орбан созывает Совбез из-за ракетного удара по Польше и остановки нефтепровода «Дружба»

Как уже сообщалось, Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в сторону Венгрии. Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что это произошло из-за падения напряжения. 15 ноября по всей Украине наблюдаются перебои электроэнергии из-за обстрелов со стороны России, которая атаковала украинские энергообъекты.

Премьер Венгрии Виктор Орбан решил созвать Совет безопасности из-за остановки нефтепровода, а также в связи с попаданием на территорию Польши двух ракет, сообщил пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши.

Также СМИ утверждают, что министр обороны Венгрии провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Нефтепровод «Дружба» построен в 1960-е годы. Его маршрут проходит от Самары до Мозыря в Гомельской области Беларуси, а затем разветвляется на два участка: северный, который идет по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы, и южный – проходит по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.