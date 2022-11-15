УЕФА наказал французов за матч с «Карабахом»

Дисциплинарный орган УЕФА вынес решения по поводу поведения французских болельщиков на матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы между «Нантом» и чемпионом Азербайджана « Карабах ом».

«Нант» будет оштрафован на 30 тысяч евро за использование файеров. Помимо этого, одна из трибун местного стадиона будет закрыта во время следующего домашнего еврокубкового матча «Нанта».

Также французский клуб оштрафован на 12 тысяч евро за блокирование общественных проходов. Наряду с этим, УЕФА вынес предупреждение «Нанту» в связи с недостаточным осмотром болельщиков.

Напомним, игра «Нант» - «Карабах», состоявшаяся 27 октября, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.