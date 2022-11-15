Зеленский о ракетной атаке России по Украине: Это пощечина G20

Массированный ракетный удар России по территории Украины во вторник, 15 ноября, является «циничной пощечиной G20». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей официальной странице в Facebook.

"Во время разговора с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном обсудили новую волну российского ракетного террора. Этот акт геноцида украинцев в ответ на мой мирный план – циничная пощечина Группе 19 G20 и всему миру", - отметил глава украинского государства.