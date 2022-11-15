Российские акции обвалились на новостях о падении ракет в Польше

Российский рынок акций обвалился на вечерних торгах во вторник на фоне сообщений о том, что две ракеты упали на территории Польши. «Голубые фишки» на Московской бирже обвалились на 4-7% после того, как польские СМИ сообщили об инциденте, а затем его подтвердили источник Associated Press в американской разведке, передает Moscow Times.

Акции Сбербанка снизились на 6,4%, «Газпрома» – на 4,6%, ВТБ – на 6,4%, «Сургутнефтегаза» и «Роснефти» – на 6,9%, «Транснефти» – на 6,7%, «Норникеля» – на 5,9%, «Аэрофлота» – на 6,5%.