Эрдоган об антиазербайджанской резолюции Сената Франции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил Сенат Франции за принятие антиазербайджанской резолюции, пишут турецкие СМИ.

Турецкий лидер отметил, что этот документ посягает на суверенитет Азербайджана, передает Ahvalnews.

По словам президента Турции, Азербайджан не претендовал на чьи-либо земли, а освободил свои собственные территории, которые почти 30 лет назад оккупировала Армения, несмотря на резолюции ООН и ОБСЕ.

"Решение, принятое в парламенте Франции, страны-сопредседателя Минской группы, является полной катастрофой и скандалом", - подчеркнул президент Турции.

Он также обратился к международной общественности с призывом отреагировать на действия французских парламентариев, принявших эту резолюцию.

Ранее сегодня Сенат Франции почти единогласно принял резолюцию, призывающую правительство Франции и остальные страны Евросоюза ввести санкции против Баку.