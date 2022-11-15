После Северной Кореи Россия стала самой зависимой от Китая экономикой

«Это означает, что с точки зрения импорта Россия сейчас если не самая зависимая от Китая страна, то вторая после Северной Кореи», - сказал экономист.

До начала войны в Украине Китай обеспечивал около четверти российского товарного импорта, но сейчас эта доля должна быть «гораздо выше одной трети, возможно, 40%», заявил на конференции The Russia Conference 2022 в Осло экономист, руководитель Института стран с переходной экономикой при Банке Финляндии Иикка Корхонен. Об этом пишет РБК.

Корхонен считает, что эта зависимость будет только усиливаться. С ним согласна адъюнкт-профессор Норвежского института оборонных исследований Ингрид Опдаль. По ее словам, это стало следствием «поворота России к Азии».

«Промышленный потенциал Китая сильно вырос за последнее время. Китай быстро развивается, и их способности будут расти и далее», - добавил старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Арне Мельхиор.

Однако пока импорт из Китая неспособен восполнить дефицит западной продукции, отметил Корхонен. Особенно это касается товаров, попавших в санкционные списки ЕС или США.

Корхонен также заявил, что в обмен на продолжение торговли с Россией китайские компании хотят что-то взамен. «По китайским внешнеторговым данным мы видим, что они закупают российскую сырую нефть на 16–17% дешевле, чем в других странах», - сказал экономист. До 2022 года таких скидок не было. «То есть китайские импортеры извлекают выгоду из этой ситуации. Думаю, аналогично обстоят дела и в китайском экспорте», - добавил он.

Российско-китайский товарооборот за январь–октябрь 2022 года увеличился на 33% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до рекордных $153,9 млрд, сообщила 7 ноября китайская таможня. Более 50% экспорта КНР в Россию сейчас приходится на категории оборудования, механических устройств, электрических машин, электронного оборудования и наземного транспорта (группы 84–87 международной товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности).