В аэропортах Москвы ввели режим повышенной угрозы теракта

В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково с 10 ноября впервые ввели максимальный уровень угрозы совершения терактов, сообщают российские СМИ со ссылкой на письмо Ространснадзора в адрес авиагаваней и перевозчиков.

«Установить с 00 часов 00 минут 10 ноября 2022 года прямую степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, соответствующую уровню безопасности №3», – говорится в документе.

Ространснадзор уведомил авиапредприятия о необходимости принять дополнительные меры безопасности, соответствующие новому уровню угроз.