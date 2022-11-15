«Проверяем условия использования статьи 4 договора НАТО. Находимся в постоянном контакте с президентом Украины Зеленским и союзниками, уверяющими в своей поддержке», – добавил он.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в страну были приглашены международные эксперты для выяснения обстоятельств падения ракеты.

В свою очередь, как заявил президент Польши Анджея Дуда, НАТО находится в состоянии боевой готовности: "Мы усилили готовность польских вооруженных сил, в том числе ПВО. Наши самолеты будут поддерживать союзные самолеты. Мы действуем спокойно и расчетливо".

По словам главы польского государства, признаков повторения сегодняшнего инцидента нет: "Нет определенных доказательств того, кто выпустил ракету, упавшую в Польше. Эксперты из США подключатся к расследованию взрыва на востоке Польши".