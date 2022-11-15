Как сообщили haqqin.az в Госкомитете по диаспоре, на встрече обсуждался вопросы интеграции азербайджанцев европейское сообщество, военных преступлений Армении в период двух карабах ских войн.

Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в рамках визита в Австрию встретился с мэром Зальцбурга Харальдом Пройнером.

Затем Ф.Мурадов и азербайджанский дипломат провели встречу с ректором Зальцбургского университета проф. Хендриком Лехнертом.

В этот же день в Большом зале Фонда Моцартеум состоялись торжественная концертная программа и официальный прием, приуроченные к дню победы. В мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Австрии, приняли участие представители функционирующих в Зальцбурге консульств, члены правительства, местной общественности и азербайджанской общины.

В своем выступлении посол Aзербайджана Ровшан Садыгбейли подчеркнул, что в 2022 году исполняется 30 лет со установления дипотношений между Азербайджаном и Австрией.

В художественной части мероприятия Зальцбургский симфонический оркестр под управлением народного артиста, заслуженного деятеля искусств Ялчина Адыгезалова представил концертную программу из произведений азербайджанских и австрийских композиторов. Отметим, что впервые в одном из центров мировой классической музыки носящем имя уроженца Зальцбурга великого Моцарта, прозвучала азербайджанская классическая музыка под управление профессора Ялчина Адыгезалова.