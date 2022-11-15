Байден экстренно собрал мировых лидеров обновляется 06:01
Джо Байден и ряд мировых лидеров завершили встречу в связи с инцидентом в Польше на границе с Украиной, где, как утверждается, упала ракета, сообщило агентство Kyodo.
Каких-либо подробностей прошедшей встречи на данный момент не приводится.
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Лидеры Британии, Италии, Канады, США, Франции, ФРГ, Японии и представители ЕС проводят на Бали встречу по инциденту в Польше.
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Президент США Джо Байден собирает экстренную встречу с мировыми лидерами из-за инцидента в Польше. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«Президент Байден проводит экстренный "круглый стол" с мировыми лидерами», — говорится в анонсе. Трансляцию с индонезийского острова Бали, где проходит саммит «Большой двадцатки» (G20), Белый дом обещает начать «вскоре».