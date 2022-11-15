Записал: Ага Гасымлы, собкор 05:48

Ракетный удар по Киеву – своеобразная реакция Кремля на отказ Украины от переговоров и масштабное военное поражение российской армии в Херсоне, которое оказалось более тяжелым, чем в Харьковской области. Об этом в интервью haqqin.az сказал известный российский политолог и автор еженедельной колонки на канале Deutsche Welle Иван Преображенский, комментируя вчерашний ракетный обстрел всей территории Украины. По его словам, Кремль не смог решить свою главную задачу – организовать на саммите G20 в Бали переговоры по войне в Украине. После того как Москва оставила Херсон, Путину дали понять, что никто с ним вести переговоров не станет. Россия потеряла все надежды на переговоры с Киевом, сказал он.

Сейчас для Кремля чрезвычайно важно, - полагает Преображенский, - заморозить военные действия, получить возможность перегруппировки силы, дождаться усугубления социально-экономической ситуации в Украине в следствии ракетных обстрелов по критически важным объектам украинской инфраструктуры. Политолог отмечает, что Москва относительно легко оккупировала левый берег Днепра, и потерпела неудачу при удержании правого берега реки. Для укрепления обороны Путин провел мобилизацию, которая сопровождается все больше громкими скандалами. «Складывается впечатление, что Кремль затыкает дыры на фронте пушечным мясом мобилизованных. – отмечает Преображенский. — Это привело к чудовищным потерям среди российских военных. Происходят кошмарные вещи, когда украинская артиллерия и БПЛА быстро и массово уничтожает неподготовленных мобилизованных, брошенных на тот или иной участок фронта. 300 тысяч россиян превратились в массу смертников, заслонивших собой украинский фронт».

По словам Преображенского, Украина будет непрерывно наступать и ни на какие переговоры не пойдет. В Киеве прекрасно осознают, что Кремль не готов к серьезным уступкам, ибо Россия не сформулировала конструктивную переговорную позицию. Путин не будет вести переговоры о выводе войск, как и о базовых условиях заключения мира. Эксперт считает, что сдача Херсона самым негативным образом сказалась на реноме Путина, как и позорное отступление в Харьковской области. Однако Преображенский задается вопросом: если бы большинство россиян поддерживало войну, сдача Херсона несомненно вызвала бы бунты и мятежи, хотя в реальности большинство продолжает придерживаться позиции, что эта война их не касается. Соответственно большинство равнодушно как в военным победам Путина, так и к его поражениям. Возмущены лишь активные сторонники войны, а они составляют -максимум 15% населения России. Что касается позиции правящей российской элиты, то по словам Преображенского, среди представителей элит возможны какие-то экстраординарные инициативы вплоть до формирования полувоенных групп, которые попытаются захватить власть и продолжить войну наиболее жестокими методами. Однако эксперт прогнозирует тщетность таких попыток – Кремль все еще обладает ресурсами для подавления внутренних недовольств. Преображенский приводит историческую аналогию: накануне первой мировой войны монархисты массово перешли в оппозицию к царю Николаю II, но повлиять на ситуацию в стране не смогли - они скорее приблизили антимонархическую революцию.