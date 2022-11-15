Байден назвал причастность России к взрыву в Польше маловероятной
Предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России, заявил президент США Джо Байден.
"По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим", - сказал Байден журналистам на Бали по итогам встречи с мировыми лидерами.
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