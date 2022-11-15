Китай и США восстанавливают военные связи
Китай и Соединенные Штаты после недавно состоявшейся встречи председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Джо Байдена могут восстановить межармейские контакты, замороженные после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщила китайская газета Global Times.
"Межармейское взаимодействие Китая и Соединенных Штатов вскоре может восстановиться после очной встречи лидеров двух крупнейших экономических держав", - говорится в статье издания.
В ней уточняется, что представители вооруженных сил КНР и США ,"возможно, уже установили контакт на рабочем уровне". "Военная безопасность всегда была потенциальным фактором риска. После того как главы двух государств наметили направление, будут предприняты и соответствующие конкретные шаги", - считает эксперт Центра международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа (Пекин) Чжоу Бо.