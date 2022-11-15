Самолет НАТО отследил траекторию ракеты, упавшей на востоке Польши
Самолет Североатлантического альянса смог отследить траекторию ракеты, которая упала на территории Польши. Об этом сообщает CNN.
"Разведданные с курсом ракеты были предоставлены НАТО и Польше", - приводит телеканал слова представителя альянса.
По его словам, воздушное судно, отследившее ракету, совершало штатный разведывательный полет вокруг территории Украины.
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