Самолет НАТО отследил траекторию ракеты, упавшей на востоке Польши

Самолет Североатлантического альянса смог отследить траекторию ракеты, которая упала на территории Польши. Об этом сообщает CNN.

"Разведданные с курсом ракеты были предоставлены НАТО и Польше", - приводит телеканал слова представителя альянса.

По его словам, воздушное судно, отследившее ракету, совершало штатный разведывательный полет вокруг территории Украины.