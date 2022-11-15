Армяне обстреляли азербайджанские позиции в Кельбаджаре и Агдаме
15 ноября ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кельбаджарского района.
Кроме того, 16 ноября в 00:50 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Агдамском районе.
Подразделения ВС Азербайджана в обоих случаях приняли адекватные ответные меры.