Фархад Мамедов, автор haqqin.az 09:04

После освобождения украинской армией правого берега Днепра, в том числе Херсона, военные специалисты пытаются спрогнозировать ход дальнейшего наступления ВСУ. Некоторые эксперты предсказывали, что украинская армия не двинется на левый берег Днепра, по крайней мере, в ближайшее время, поскольку еще до отхода с правого берега реки российская армия установила там три оборонительных рубежа, состоящих из огневых позиций и укреплений с бетонными блоками. Кроме того, русские при отступлении взорвали мосты через Днепр, так что перейти на левый берег реки можно только по наплавным мостам и на лодках. Непростая задача - перебросить этими средствами через реку большое количество сил и средств для продолжения наступления.

Однако, согласно неофициальной информации, после освобождения Херсона украинская армия отошла на левый берег Днепра и захватила как минимум один населенный пункт – город Олешки, расположенный напротив Херсона. Новость о появлении украинского спецназа в районе города Олешки распространилась по телеграм-каналам 14 ноября. В Офисе президента Украины и командовании армии эту информацию не прокомментировали и призвали верить официальным данным. Позже мэр Олешек Евгений Рищук, после оккупации города переехавший на подконтрольные Украине территории, сообщил в своем телеграм-канале: «Олешки!!! Контроль Украины». Неофициальная информация о том, что украинские войска отошли на левый берег Днепра, подкреплена видеозаписями, циркулирующими в социальных сетях. Судя по этим кадрам, в сумерках украинский спецназ пересекает неизвестный водоем на многочисленных катерах. Кроме того, по российским телеграм-каналам транслировалась видеозапись эвакуации населения из города Олешки. Так, 14 ноября российские военкоры выложили в сеть трехминутный ролик, на котором они на скорости под 130 км/ч покидают Олешки и направляются в Крым. Авторы ролика утверждают, что украинская артиллерия полностью простреливает как сами Олешки, так и трассу. Военкоры не стали вдаваться в подробности, однако намекнули, что ситуация для них сложилась весьма плачевная.

Российские военкоры также заявляют, что украинская артиллерия работает со стороны Чернобаевки. По ходу движения машины можно увидеть практически пустую трассу, пустые блокпосты и уничтоженный грузовик на дороге. Херсонские паблики сообщали, что в ночь на 15 ноября было очень «жарко» в районе Голой Пристани, Горностаевки, Лазурного и Каланчака (левый берег). Также спутниковые снимки показали, что оккупанты перебрасывают всю свою авиацию с Чаплынки (тоже на левом берегу) на другие аэродромы. Сегодня, 15 ноября, городской глава Олешек Евгений Рищук выпустил новое видеообращение: «Странные ощущения, когда возвращаешься домой». Судя по видеозаписи, Рищук находится пока что не в самом городе, а на территории Херсонской области. В своем обращении он дает понять, что необходимо дождаться официального сообщения от Генштаба ВСУ.

При этом уже сегодня в пресс-службе украинского оперативного командования «Юг» сообщали, что накануне враг обстреливал Очаков с территории Кинбурнской косы, хотя ранее писали, что ВСУ освободили территорию от оккупантов. Также сообщалось, что украинская артиллерия уничтожила склад с боеприпасами в Олешках, однако пока что нет достоверной информации о том, что город полностью освобожден от российской армии. Следует отметить, что Кинбурнская коса представляет собой узкий полуостров, уходящий на 40 километров вглубь Черного моря, и часть его относится к административной территории Николаевской области. Российская армия создала там плацдарм и оттуда держала под обстрелом город Очаков Николаевской области. После освобождения Херсона сообщалось, что украинская армия также освободила Кинбурнскую Косу. Об этом впервые заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. В СМИ отмечалось, что спецназовцы, передвигавшиеся на катерах, шли освобождать Кинбурнскую Косу.

Однако из информации, обнародованной «Южным» оперативным командованием украинской армии 15 ноября, стало известно, что населенный пункт по-прежнему находится под контролем российской армии. «С Кинбурнской косы враг реактивными системами залпового огня «Град» пытался атаковать Очаков. Удары по акватории и пирсам. Без потерь», - говорится в сообщении. Российские источники также говорят, что Кинбурнская котловина еще не потеряна, но удерживать этот узкий полуостров становится всё труднее. Газета «Московский комсомолец» пишет, что 13 ноября украинский спецназ действительно пытался высадиться в этом районе, но отступил, потеряв 20 бойцов. Как сообщают российские военные корреспонденты, на Кинбурнской Косе позиции заняли члены добровольческого отряда «Херсон».