Директор ЦРУ Уильям Бернс во вторник находился в Киеве, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями украинской разведки. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник.

По данным издания, директор ЦРУ рассказал представителям Украины о своей встрече с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре, а также о том, что США предупредили РФ о недопустимости применения ядерного оружия.

"Бернс подчеркнул приверженность США оказанию поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии", - заявил источник WP.