Заявление МИД Азербайджана

Резолюция верхней палаты парламента Франции в очередной раз игнорирует почти 30-летнюю оккупацию Арменией территорий Азербайджана, массовые убийства мирного населения, разграбление городов и сел, проведение Арменией политики этнических чисток на исторических землях Азербайджана. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с принятой накануне Сенатом Франции провокационной антиазербайджанской резолюцией, призывающей правительство Франции и страны Евросоюза ввести санкции против Баку.

«Принятая Сенатом Франции 15 ноября 2022 года резолюция «Применение санкций против Азербайджана и его немедленный выход с территории Армении, требование соблюдения соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и продвижение всех инициатив, направленных на установление прочного мира между двумя странами», которая совершенно далека от истины, отражает ложные и клеветнические положения и носит открытый провокационный характер, служит подрыву процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - отмечается в заявлении.

Далее в заявлении МИД Азербайджана подчеркивается, что «резолюция, принятая Сенатом и не имеющая никакой юридической силы, наглядно демонстрирует предвзятую и однобокую политическую позицию Франции как страны, заявившей о своем намерении содействовать мирному процессу... Надуманные претензии, упомянутые в резолюции, показывают, что ее авторы не осведомлены об исторических фактах и текущей ситуации в регионе».

«Что касается абсурдных идей о так называемом образовании «Нагорный Карабах», еще раз напоминаем сенаторам, что Карабахский регион, являющийся международно признанной территорией Азербайджана, – неотъемлемая часть Азербайджана, права и безопасность армянского населения, проживающего в этом регионе, являются внутренним делом Азербайджана, и они будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики. Поощряя реваншистские силы в Армении, эта резолюция Сената не служит миру, стабильности и прогрессу в регионе и далека от упомянутого в названии резолюции «содействия прочному миру», - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.