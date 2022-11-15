10:00

Известный врач, офтальмолог, доктор Джахид Шахбазов впервые в Азербайджане провел операцию по поводу макулярной дистрофии.

Говоря об этом с OLAY, врач сказал, что до сих пор людям говорили, что эта болезнь неизлечима. «Хотя полного излечения от этого заболевания не существует, есть одобренное FDA хирургическое лечение. Сказать, что лечения нет, это своего рода непрофессионализм и равнодушие. Правильнее сказать, от этого есть лечение. Сегодня впервые в мире мы с гордостью предлагаем первые в мире одобренные и надежные FDA 3 типа хирургических процедур. Одна из них — операция «Eyemax-Mono» для пациентов с лучшим зрением, но с макулярной дистрофией, а другая — «SML Shariott» для пациентов с более низким процентом зрения.

Все пациенты, которым мы делаем эту операцию, являются врачами или родственниками врачей, также есть серьезный спрос со стороны зарубежных стран. Хотя некоторые заболевания невозможно полностью вылечить, существуют хирургические методы, улучшающие жизнь и качество жизни людей. Это не последняя из наших инноваций мирового уровня. У нас еще есть около 10 видов операций, проводимых в самых передовых клиниках мира, и мы будем внедрять их поэтапно. Не будем забывать, что современная медицина зависит от времени, лазеров, то есть от инженерного ума. Современный врач не должен этого отрицать. Если мы будем стоять на месте, то через 3-4 года не сможем повернуть время вспять и будем далеко позади. В нашем центре доступны все современные методы лечения, доступные сегодня в мире. Мы сотрудничаем с некоторыми компаниями на уровне их руководства. Новые технологии настолько редко применяются в мире, что обращаются к нашему опыту и спрашивают наше мнение.