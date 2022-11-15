Kapital Bank представил новый филиал, который будет носить имя Фархада Фархадлы, сотрудника Kapital Bank, героически погибшего в 44-дневной Отечественной войне. Новый офис находится на улице Сульх, 33Д (3-й микрорайон) в Сумгаите, городе, где родился и вырос Фархад. Филиал имеет все необходимые условия и возможности для предоставления традиционных банковских услуг на самом высоком уровне.

На церемонии открытия присутствовали члены семьи Фархада, его родители и дочь Инджи. В мероприятии также приняли участие председатель правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев, руководящие лица Центрального банка Азербайджанской Республики и Исполнительной власти города Сумгаит. Выступавшие на открытии филиала гости поделились своими воспоминаниями о жизни, семье, образовании, карьере и личных качествах Фархада. В специальном мемориальном уголке внутри филиала был возложен венок от имени Kapital Bank.

Фархад Фархадлы родился 8 декабря 1993 года в Сумгаите. В 2011 году окончил Сумгаитскую городскую среднюю школу №12 и поступил в Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности по специальности «Менеджмент». В 2016 году ушел на военную службу. Он также участвовал в апрельских боях. В 2017–2018 годах получил степень магистра в области управления бизнесом Азербайджанского государственного экономического университета.

В ходе 44-дневной Отечественной войны Фархад участвовал в боевых действиях по восстановлению территориальной целостности Азербайджана, и при выполнении поставленных задач 20 октября 2020 года во время контрнаступления на противника спас трех раненых товарищей и пал смертью храбрых, помогая четвертому. Согласно соответствующим указам, подписанным президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, Фархад Фархадлы был посмертно награжден медалями «За Родину», «За освобождение Физули» и «За освобождение Ходжавенда».

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