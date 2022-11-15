Байден и Сунак встретились на полях G20

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретились на полях саммита "Большой двадцатки" (G20) на Бали и обсудили ситуацию в Украине, взрыв в Польше и "вызовы со стороны Китая". Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Лидеры обсудили ракетные удары России по Украине и подчеркнули, что их правительства решительно поддерживают Украину. Они также обсудили взрыв, произошедший в восточной части Польши, и выразили полную поддержку проводящемуся в Польше расследованию", - сказано в заявлении.

Джо Байден и Риши Сунак также обсудили глобальную повестку, в частности, "вызовы со стороны Китая" и необходимость "увеличить амбиции касательно преодоления климатического кризиса".