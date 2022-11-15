Блинкен призвал Пашиняна поддерживать импульс переговоров с Баку
США сохраняют приверженность усилиям по нормализации азербайджано-армянских отношений, написал в своем твиттере госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
«Я призвал премьер-министра Пашиняна поддержать импульс мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией после переговоров министров иностранных дел в Вашингтоне 7 ноября. США по-прежнему привержены этим усилиям», - написал Блинкен.
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