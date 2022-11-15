Байден хочет отправить Украине еще $37 миллиардов

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отправил запрос в Конгресс о предоставлении более 37 миллиардов долларов в качестве экстренной помощи Украине, пишет Associated Press.

Он уверен, что вливание наличных может поддержать Украину. Из 37 миллиардов 21,7 миллиарда долларов могут пойти на вооружение, 14,5 миллиарда станут финансовой помощью, 626 миллионов используют для поддержки энергетической сферы, а 900 миллионов могут потратить на систему здравоохранения.

Это вызвало неоднозначную реакцию среди властей. Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти предупредил, что республиканцы не поддержат выписывание такого объема помощи Украине, если они получат большинство в Палате представителей.