Программа реализуется частным сектором, а именно телекоммуникационной компанией AzerTelecom, входящей в состав NEQSOL Holding. Председатель совета директоров компании AzerTelecom Фуад Аллахвердиев отмечает, что в результате реализации программы будет проложен кратчайший современный телекоммуникационный коридор, обеспечивающий надежную и стабильную связь между двумя континентами через Азербайджан.

В итоге Баку займет свое место на интернет-карте мира в качестве нового центра обмена интернетом (IXP – Internet Exchange Point). Программа также подразумевает создание здесь крупного дата-центра для привлечения в страну глобальных контент-операторов, таких как Amazon, Apple, Alibaba, Facebook, Google и других. Также одна из целей “Azerbaijan Digital Hub” – формирование цифровой экосистемы в Азербайджане.

Программа Azerbaijan Digital Hub направлена на трансформацию Азербайджана в цифровой центр обширного региона, включающего Кавказ, Центральную и Южную Азию, и прилегающие территории. В свою очередь, ее составная часть – проект Цифровой Шелковый Путь – предусматривает создание телекоммуникационной сети и инфраструктуры для построения цифрового коридора между Европой и Азией через Азербайджан.

Примечательно, что еще в середине 1990-х годов общенациональный лидер Гейдар Алиев выдвинул концепцию прохождения масштабных цифровых коридоров через территорию Азербайджана. Именно данная концепция лежит в основе реализуемой в настоящее время программы “Azerbaijan Digital Hub” (Азербайджанский Цифровой Хаб) и ее составной части – проекта “Digital Silk Way” (Цифровой Шелковый Путь).

Глобальные тренды затронули и Азербайджан, который уже является признанным энергетическим и транспортным центром в результате многолетней деятельности президента Ильхама Алиева. Однако в условиях глобальной цифровой трансформации Азербайджан не собирается останавливаться на достигнутом и, используя свое выгодное географическое расположение, движется по пути превращения в цифровой центр региона.

В 2021 году, согласно отчету International Data Corporation, на цифровую трансформацию во всем мире было потрачено 1,5 триллиона долларов, при этом Соединенные Штаты стали самой конкурентоспособной в цифровом отношении страной. В 2026 году глобальные расходы на цифровую трансформацию могут достигнуть 3,4 триллиона долларов.

Современное общество и экономическое развитие невозможно представить без различных средств коммуникаций, интернета и других информационных технологий. Процессы цифровизации занимают умы во многих странах, стремящихся угнаться за технологическим прогрессом.

Параллельно реализуется проект по прокладке 300-километровой кабельной линии Азербайджан - Туркменистан. Линия позволит передавать интернет из Европы через Азербайджан в Туркменистан и далее в Узбекистан, Афганистан, Пакистан и Индию, что превратит Азербайджан в центр по передаче трафика между Европой и Южной Азией.

В рамках стратегического партнерства AzerTelecom сотрудничает с Казахтелеком по реализации кабельной линии между Азербайджаном и Казахстаном по дну Каспия. Для прокладки линии протяженностью 380 км и пропускной способностью до 50-60 терабит/с операторами проекта создано совместное предприятие. Международными консалтинговыми компаниями проведены технические исследования морского дна, составлены технические требования проекта, а также завершен тендерный процесс по выбору подрядчика. Также определены схемы кабельных маршрутов и места расположения кабельных станций на побережьях двух стран.

Азиатский сегмент включает реализацию проекта “Транскаспийской оптоволоконной кабельной линии” по дну Каспийского моря по направлениям Азербайджан - Казахстан и Азербайджан - Туркменистан. С этой целью Азербайджан и соответствующие страны Центральной Азии уже подписали межгосударственные соглашения.

Проект Цифровой Шелковый Путь состоит из трех сегментов: европейского, азербайджанского и азиатского. В 2019 году NEQSOL Holding приобрел телекоммуникационную компанию Caucasus Online, владельца единственного подводного кабеля по дну Черного моря, соединяющего Европу (Болгария) с Грузией и являющегося европейским сегментом проекта.

В рамках реализации азербайджанского сегмента AzerTelecom в сотрудничестве с ЗАО “Азербайджанские железные дороги” ускоренными темпами осуществляет строительство оптоволоконных кабельных линий в северном, южном и западном направлениях вдоль защитной полосы железных дорог по всей стране.

Недавно AzerTelecom и Türk Telekom International (TTI) подписали контракт на закупку первоначальной 200 Гбит/с транзитной мощности, заложив основу цифровой супермагистрали из Азербайджана в Европу через Турцию. Стороны наладили сотрудничество по передаче интернета и других услуг связи, в т.ч. в целях обеспечения Нахчыванского региона стабильной и безопасной связью через Турцию. Новое партнерство является еще одним успехом Азербайджана в повышении доступности связи между Западом и Востоком.

В перспективе: что это даст Азербайджану?

Процессы цифровизации открывают широкие возможности, и в условиях Индустрии 4.0 Азербайджан сможет более интенсивно развиваться, используя свое выгодное географическое положение, богатые природные и человеческие ресурсы, а также внедрять новейшие информационные технологии. Цифровизация и построение цифровой экономики могут открыть новое окно для устойчивого развития страны, в частности, ненефтяного сектора.

Проект Цифровой Шелковый Путь станет ключевым фактором, внеся важный вклад в динамичное развитие телекоммуникационной архитектуры страны. Это обеспечит концентрацию различных инициатив по развитию сектора ИКТ в единой плоскости и снизит прямую зависимость от зарубежных стран в сфере интернет-снабжения.

“Строительство устойчивой цифровой инфраструктуры в стране и регионе в целом внесет важный вклад в ускорение цифровизации и цифровой трансформации, диверсификацию экономики, развитие различных отраслей, малого и среднего бизнеса, и тем самым создание новых рабочих мест. Ожидается, что проект благоприятно скажется на инвестиционной привлекательности страны и на ее позициях в мировых рейтингах,” – отмечает Фуад Аллахвердиев.

Программа позволит ускорить процессы цифровизации и содействовать экономическому развитию не только в Азербайджане, но и в более обширном регионе, укрепляя также экономические связи стран региона, в частности, тюркоязычных государств.

Учитывая значение услуг связи, трудно переоценить важность ее безопасности и стабильности в глобальных масштабах. Сложно представить убытки мировой экономики в случае нарушения связи между банками, биржами и другими участниками финансово-экономической системы – и это всего один пример. Следовательно, Азербайджан может стать важной страной в деле обеспечения информационной безопасности в Евразии – в дополнение к своему вкладу в обеспечение энергетической безопасности в Европе.

Проект в центре международного внимания

Европа, где находятся многие контент-провайдеры и точки обмена интернет-трафиком (IXP), является производителем контента, а Азия – ее потребителем. По состоянию на июнь 2022 года число пользователей интернета во всем мире составило 5.4 миллиарда человек, при этом проникновение интернета в Европе достигло 90%, тогда как в Азии составило 67.4%. Все это требует постоянных инвестиций, развития технологий и создания новых маршрутов.

На фоне быстрого роста потребления интернета, а также текущих процессов и меняющейся ситуации в мире, географическое положение Азербайджана, его экономическое развитие и огромные возможности, позволяющие обеспечить стабильную связь между Азией и Европой, делают его привлекательным для многих стран и международных организаций. Неудивительно, что программа “Azerbaijan Digital Hub” и его составная часть – Цифровой Шелковый Путь – также находятся в центре международного внимания.

В 2020 году Цифровой Шелковый Путь был выбран в качестве одного из пяти лучших стратегических инфраструктурных проектов в Азии на «Форуме глобального стратегического инфраструктурного лидерства» в США.

К проекту проявляют интерес и страны-члены Организации Тюркских Государств. По итогам IX Саммита организации, состоявшегося 11 ноября 2022 года, была подписана Самаркандская декларация, в которой подчеркнута важность Транскаспийского фибер-оптического инфраструктурного проекта и развития ИТ-инфраструктуры для реализации проекта Цифровой Шелковый Путь. Кроме того, на заседании рабочей группы по ИКТ организации обсуждалось участие стран-членов в реализации проекта. А до этого в Стамбульской декларации, принятой в ходе VIII Саммита организации, была подчеркнута поддержка проекту по прокладке кабеля между Азербайджаном и странами Центральной Азии по дну Каспия.

В рамках проекта интернет-трафик будет передаваться между Европой и Азией через Азербайджан, что обеспечит стабильный и безопасный доступ к интернету, минимизирует риск возможности прерывания услуг подключения для стран огромного региона. В результате у Азербайджана есть все возможности превратиться в цифровой центр региона.

Однако такая возможность радует не всех, так как это означает значительное усиление позиций Азербайджана в Евразии. Как и следовало ожидать, Армения и различные проармянски настроенные силы полагают, что огромный регион, включая их самих, окажется в зависимости от Баку в таком стратегическом вопросе. Поэтому они всячески пытаются препятствовать осуществлению проекта и усилению позиций Азербайджана, надеясь увидеть саму Армению в этой роли – естественно, без всяких на то шансов.

Подводя итоги

Цифровизация способствует экономическому росту и позволяет лучше использовать ресурсы, и именно поэтому многие страны делают акцент на инвестиции в цифровые технологии, при этом Сингапур, Китай и Южная Корея входят в число ведущих стран по внедрению цифровой экономики.

К примеру, Сингапур претворяет проект “Smart Nation” по повышению качества жизни посредством внедрения цифровых технологий, для реализации которого были приглашены частные компании. Китай интегрирует традиционную и цифровую промышленность в своей программе “Интернет плюс”, а Южная Корея фокусируется на развитии человеческого капитала, распространении предпринимательства и ИКТ-достижений в программе “Креативная экономика”.

В 2018 году на предприятия по всему миру, прошедшие цифровую трансформацию, приходилось 13,5 трлн долларов общего ВВП, а в 2023 году, по прогнозам, эта цифра достигнет 53,3 трлн долларов, что составит более половины общего ВВП. На цифровую инфраструктуру и цифровые отрасли приходится две трети роста производительности в разных странах. По оценкам Всемирного Банка, в 2022 году 60 процентов мирового ВВП будет зависеть от технологий цифровой связи. Все это сигнализирует о цифровом господстве в мировой экономике.

Азербайджан уже является надежным энергетическим и транспортным центром на карте Евразии. А на повестке дня превращение страны еще и в цифровой центр. Именно эта задача стоит перед программой “Azerbaijan Digital Hub” и ее составной части – проекта Цифровой Шелковый Путь.