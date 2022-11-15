«Если точнее, их уволили. Наши друзья, которых мы знали в этом секторе на протяжении многих лет, больше не работают в «Microsoft Azerbaijan». Судя по всему, «Microsoft» не предлагала этим сотрудникам работу в офисах других стран», — с сожалением констатировал эксперт.

Компания «Microsoft Azerbaijan», являющаяся представительством мирового ИТ-гиганта в нашей стране, закрывается. Как сообщает haqqin.az, об этом заявил президент азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз. Он сообщил, что глава представительства «Microsoft» в Азербайджане и большинство его сотрудников уже прекратили работу.

По словам Гюндуза, эта ситуация сродни грому среди ясного неба для правительства Азербайджана, в том числе для Министерства цифрового развития и транспорта:

«Хотя в нашей стране несколько лет назад было закрыто представительство «HP», никто не предвидел ухода «Microsoft». Эта компания представляет собой глобальную инфраструктуру, которая оказывает влияние на ИТ-среду всего мира и управляет ее развитием, способствует введению инноваций и влияет на мировой порядок в целом. Ее уход из Азербайджана просто немыслим».

По словам эксперта, «Microsoft» также прекратила работу в России и Беларуси, причем единовременно было уволено более 500 сотрудников российского офиса «Microsoft».

Так кто же будет реализовывать проекты и обязательства «Microsoft», связанные с Азербайджаном? Что будет с использованием Windows и обновлениями для этого ПО, а также какова теперь будет судьба таких приложений, как Office, Office365, Azure и других лицензированных программ? Что теперь делать с контрактами, заключенными с государственными органами? И к чему готовиться миллионам клиентов «Microsoft»? Как все это будет поддерживаться и управляться?

«Получается, что все сферы деятельности «Microsoft» в Азербайджане будут теперь координироваться из офисов этой компании, расположенных в других странах. Например, как бы странно и невероятно это ни звучало, но решениями «Microsoft» в образовательной сфере Азербайджана (например, MS Teams и т.д.) будет управлять некто в грузинском офисе. Некто другой, например, в ирландском офисе этой компании будет отвечать за вопросы, связанные с решениями «Microsoft» в государственных учреждениях Азербайджана», - сказал Гюндуз.

Эксперт считает, что уход «Microsoft» с азербайджанского рынка должен обеспокоить высшее руководство страны и вызвать ответную реакцию.

Сама компания до сих пор не обнародовала официальной информации о закрытии своего представительства в Азербайджане. Также нет подробных сведений о причинах ухода компании с рынка страны.