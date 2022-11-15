В Киеве и Львове восстановлено энергоснабжение

Подача электроэнергии в Киеве и Львове практически полностью восстановлена, пишут украинские СМИ.

Ранее глава областной военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил в своем телеграме, что в регионе повреждены три объекта критической инфраструктуры, около 700 тысяч абонентов оставались без электричества.

По данным министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, более 30 объектов инфраструктуры Украины было повреждено 15 ноября в результате ударов.