Россия – самая зависимая страна от Китая после КНДР

Российская экономика стала одной из самых зависимых от импорта из Китая, уступив лишь Северной Корее, заявил руководитель Института стран с переходной экономикой при Банке Финляндии Иикка Корхонен.

До начала войны в Украине на Китай приходилась четверть поставок товаров в РФ из-за рубежа. Однако к ноябрю доля его продукции в российском импорте выросла до 40%.

Он считает, что эта зависимость будет только усиливаться. С ним согласна адъюнкт-профессор Норвежского института оборонных исследований Ингрид Опдаль. По ее словам, это стало следствием «поворота России к Азии».

Однако пока импорт из Китая неспособен восполнить дефицит западной продукции, отметил Корхонен.

«Особенно это касается товаров, попавших в санкционные списки ЕС или США. В перспективе китайские компании смогут заменить некоторые вещи, которые сейчас Россия не может приобретать на Западе. Но это займет время и будет сопровождаться сложностями. Что касается технологически продвинутых продуктов, Китай все еще не может производить микрочипы такого уровня, как Тайвань или Южная Корея», - сказал эксперт.

По его мнению, в обмен на продолжение торговли Пекин потребует у Москвы что-то взамен, например, скидок на энергоресурсы. «По китайским внешнеторговым данным мы видим, что они уже закупают российскую сырую нефть на 16–17% дешевле, чем в других странах. До 2022 года таких скидок не было. То есть китайские импортеры извлекают выгоду из этой ситуации», - добавил Корхонен.