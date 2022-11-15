На саммите G20 отменили встречу Сунака и Си Цзиньпина
Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Великобритании Риши Сунака на саммите G20 на острове Бали была отменена. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление британского правительства.
Встречу отменили из-за проблем с расписанием, утверждает Лондон.
Журналист газеты Financial Times Себастьян Пейн в Twitter отметил, что причиной отмены стала незапланированная встреча лидеров стран - членов G7, которая состоялась утром 16 ноября из-за падения ракет на территории Польши.