Беспилотник подорвал нефтебазу в Орловской области

БПЛА неизвестного происхождения подорвал нефтебазу в селе Стальной Конь Орловской области, информации о пострадавших не зафиксировано, сообщил глава региона Андрей Клычков в своем телеграме.

По словам губернатора, взрыв произошел в среду около 4 часов утра. В данный момент на месте работают все оперативные службы.

Согласно информации СМИ, пострадал терминал нефтепровода «Дружба». Так, на опубликованных в соцсетях фотографиях видно, как в поврежденном резервуаре «Транснефти» зияет обгоревшая дыра.