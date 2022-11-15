Американские эксперты: у России заканчиваются ракеты

Россия сильно истощила запасы ракет, поэтому будет вынуждена снизить темпы ударов по критически важной инфраструктуре в Украине. Об этом написали эксперты американского Института изучения войны (ISW) в своей сводке о положении дел на фронте.

Российские военные, вероятно, использовали большую часть своих систем высокоточного оружия в ходе массированных ракетных ударов по объектам инфраструктуры Украины 15 ноября, во время которых Россия выпустила больше 100 крылатых ракет Х-101 и Х-555.

Эксперты ISW считают, что российская армия из-за нехватки вооружения замедлит темпы своей кампании против украинской инфраструктуры. При этом, отмечают специалисты, российские ракетные удары продолжат представлять угрозу для мирного населения Украины.