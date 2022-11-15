Названа затраченная на восстановление Карабаха сумма

Шарифов также сообщил, что в парламент представлен ряд законопроектов с целью восстановления оккупированных территорий и оживления там экономической деятельности. Для этого также подготовлены изменения в Налоговый, трудовой и миграционный кодексы.

Министр добавил, что работы по восстановлению и реконструкции Карабаха и Восточного Зангезура в 2023 году будут финансироваться в рамках «Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы».