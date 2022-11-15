Названа затраченная на восстановление Карабаха сумма
В 2021-2023 годах расходы на восстановление освобожденных территорий составят 9,3 млрд манатов, сообщил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на заседании Милли Меджлиса.
Шарифов также сообщил, что в парламент представлен ряд законопроектов с целью восстановления оккупированных территорий и оживления там экономической деятельности. Для этого также подготовлены изменения в Налоговый, трудовой и миграционный кодексы.
Министр добавил, что работы по восстановлению и реконструкции Карабаха и Восточного Зангезура в 2023 году будут финансироваться в рамках «Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы».