Байден отреагировал на решение Трампа о выборах видео
Президент США Джо Байден отреагировал на заявление Дональда Трампа об участии в выборах главы государства в 2024 году. В Twitter Байден опубликовал видео, которое подписал: "Дональд Трамп подвел Америку".
В видеоролике действующий американский президент перечислил "достижения" своего предшественника – ориентирование экономики на богатых, рекордная безработица, нападки на систему здравоохранения, заигрывание с экстремистами, атака на права женщин и так далее, пишут зарубежные СМИ.
Donald Trump failed America. pic.twitter.com/fylyocYcse— Joe Biden (@JoeBiden) November 16, 2022
Когда сотрудник пресс-пула Белого дома спросил о реакции на заявление Трампа у Байдена и находившегося в тот момент рядом с ним французского президента Эммануэля Макрона, лидеры двух стран переглянулись и едва заметно улыбнулись. "Не то чтобы", - сказал Байден. Макрон на вопрос отвечать не стал.
Ранее в среду, 16 ноября, стало известно, что Трамп собирается баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии на выборах в 2024 году. О своем намерении участвовать в президентских выборах 2024 года Трамп намекнул еще 8 ноября, когда заявил, что 15 ноября сделает "очень важное заявление".