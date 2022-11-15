Президент США Джо Байден отреагировал на заявление Дональда Трампа об участии в выборах главы государства в 2024 году. В Twitter Байден опубликовал видео, которое подписал: "Дональд Трамп подвел Америку".

В видеоролике действующий американский президент перечислил "достижения" своего предшественника – ориентирование экономики на богатых, рекордная безработица, нападки на систему здравоохранения, заигрывание с экстремистами, атака на права женщин и так далее, пишут зарубежные СМИ.