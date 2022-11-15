Страны НАТО не хотят возможного резкого ухудшения отношений с Россией после падения ракеты в Польше. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного французского чиновника.

По его словам, подтверждение того факта, что ракета была произведена в России, не позволит установить, кто именно ее запустил.

Представитель одной из стран G7 отметил, что российские военные могли промахнуться, стремясь поразить объект на территории Украины, а украинская ПВО могла изменить курс ракеты. Он уверен, что у Москвы не было стимула для сознательного нанесения удара по Польше с учетом риска ответа НАТО.

Присутствовавший на экстренном заседании стран-членов G7 чиновник анонимно заявил, что падение ракет в Польше не обязательно приведет к военному ответу в той или иной форме. По его словам, лидеры G7договорились и дальше работать над объединением усилий вокруг Украины и предложили Польше помощь в расследовании инцидента.