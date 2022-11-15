Житель Херсона о российских военных: Мы ужасно хотели убить их, но приходилось улыбаться

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Журналисты The Washington Post поговорили с жителями Херсона, которые рассказали, что происходило в городе во время оккупации.

По словам местных жителей, в Херсоне российские военные использовали для пыток задержанных тюрьму для несовершеннолетних. «Если и есть ад на Земле, то он был здесь», — так описывает это место 48-летний Сергей, который живет напротив тюрьмы. Очевидцы рассказали, что к серому трехэтажному зданию тюрьмы круглосуточно приезжали автомобили, из которых вытаскивали людей с мешками на головах. Некоторых из них спустя время российские военные отпускали, измученных и избитых, а других переводили в другие тюрьмы. Что происходило с этими людьми потом, неизвестно. Россияне задерживали украинцев за что угодно — от «неправильных» слов и одежды до татуировок. «Они хватали всех, до кого могли добраться: партизан, активистов, кого угодно», - рассказала местная жительница Лариса.

Пока невозможно точно оценить масштаб задержаний, но глава Херсонского областного совета Александр Самойленко считает, что речь идет о тысячах пленных. «В любой день в российских пыточных находились 600 человек. Многие люди пропали без вести. Это был кошмар», — сказал он. По словам Самойленко, он опасается, что Херсон может войти в число таких городов, как Буча, Ирпень и Изюм, где были обнаружены свидетельства многочисленных преступлений российских военных. 64-летний Александр Кузьмин — один из тех, кто пережил плен, — рассказал, что в тюрьме сотрудники ФСБ молотком размозжили ему ногу. Находясь в камере, он слышал крики других людей. Жители соседних домов подтвердили, что слышали, как в тюрьме пытают задержанных: «Все могли слышать пытки, крики, вопли». Кузьмин рассказал журналистам о сокамернике, молодом человеке, которого задержали за то, что он помогал местным жителям достать гривны. Его россияне пытали током, прикрепив провода к соскам и гениталиям.