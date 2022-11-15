К спокойствию и только спокойствию призывает Китай все страны

На фоне напряженности из-за падения ракеты в Польше с призывом сохранять спокойствие выступил Китай.

"В сложившейся ситуации все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, чтобы не допустить эскалации ситуации", - заявила журналистам на брифинге представитель китайского МИД Мао Нин, сообщает BBC.

С похожими призывами ранее выступили и другие страны, входящие в Совет Безопасности ООН. В частности, Франция призвала "крайне осторожно" делать выводы о происхождении упавшей в Польше ракеты. Президент США Джо Байден назвал маловероятной версию о том, что ракета была выпущена российскими войсками. Лондон никаких официальных заявлений пока не делал, но в канцелярии премьера Риши Сунака дал понять, что согласен с Вашингтоном.