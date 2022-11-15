Президент Литвы: Сегодня Польша обратится по поводу активации 4-й статьи НАТО

Взрывы в Польше являются новым этапом войны России в Украине, блок НАТО должен на это адекватно реагировать, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, которого цитируют зарубежные СМИ.

По словам Науседы, президент Польши Анджей Дуда сообщил ему, что Варшава намерена инициировать консультации по 4-й статье НАТО.

«Президент Польши передал мне информацию о том, что произошло прошлой ночью, о переговорах с лидерами других стран. И сказал, что сегодня Польша обратится по поводу активации 4-й статьи НАТО», - сообщил литовский президент.

4-я статья НАТО предусматривает, что страны блока консультируются между собой в случае, если, по мнению любой из них, возникает угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любому члену НАТО.