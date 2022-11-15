Омбудсмен осудила антиазербайджанскую резолюцию

Принятая в Сенате Франции 15 ноября 2022 года резолюция под названием «Применение санкций против Азербайджана и его немедленный выход с территории Армении, требование соблюдения соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и содействие всем инициативам, направленным на установление прочного мира между двумя странами», является предвзятым, далеким от истины, ориентированным на двойные стандарты клочком бумаги, является явным показателем крушения международного права, международного гуманитарного права и международных прав человека во Французской Республике, заявила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева в связи с принятой в Сенате Франции резолюцией против Азербайджана.

«Я еще раз решительно осуждаю эту резолюцию Сената Франции, расцениваю ее как провокационный шаг, который подорвет мир, стабильность и прогресс в регионе и приведет к нарушению прав и свобод человека», - говорится в заявлении.