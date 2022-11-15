Иранские силовики застрелили протестующих

В ходе антиправительственных протестов в ночь с 15 на 16 ноября иранские силовики застрелили как минимум двоих протестующих в разных городах ИРИ. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные правозащитников из организации Hengaw, базирующейся в Норвегии.

Правозащитники утверждают, что они имеют видеодоказательства убийств двоих участников демонстраций: удалось получить видеоподтверждения убийства одного протестующего в городе Санандадж и еще одного — в городе Камьяран (оба города расположены в западной провинции Курдистан). Они предполагают, что жертв могло быть больше, но пока не удалось получить другие доказательства.

Вечером 15 ноября во многих городах Ирана прошли антиправительственные протесты в память о протестах 2019-2020 годов (они начались как раз 15 ноября 2019 года), которые в итоге были подавлены правительственными силами. Как утверждают правозащитники, иранские силовики почти во всех городах открыли огонь на поражение, чтобы разогнать демонстрантов.