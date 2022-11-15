Назарбаев отдал свой отель в Турции властям Казахстана

«Елбасы Фонд», который принадлежит первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, передал в государственную собственность отель Rixos Beldibi в турецкой Анталье. Об этом пишет Forbes.kz.

В базах объект зарегистрировали как АО «Отель «Алатау». Страна владеет пятизвездочным отелем уже 15 лет, но после ряда шагов он перешел в собственность экс-президента Нурсултана Назарбаева.

В феврале 2022 года казахстанский Комитет госимущества и приватизации передал права владения и пользования государственным пакетом акций АО «Отель «Алатау» Управлению делами президента Казахстана. При этом в аудированной финансовой отчетности отеля нет разъяснений о том, как властям перешла доля бывшего президента. Это могла быть сделка купли-продажи или договор дарения.

Сейчас Rixos Beldibi полностью перешел во владение и пользование Управления делами президента Казахстана и указан на его сайте в разделе подведомственных организаций.