Беспилотник атаковал нефтяной танкер

Нефтяной танкер у берегов Омана атаковал беспилотник со взрывчаткой. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя Минобороны одной ближневосточной страны.

По его словам, нападение произошло вечером 15 ноября. Атаке подверглось судно Pacific Zircon, шедшее под флагом Либерии. Танкер находится под управлением сингапурской компании Eastern Pacific Shipping, которая принадлежит израильскому миллиардеру Идану Оферу.

В Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании заявили, что им известно о происшествии. Сейчас "ведется расследование инцидента".

Ответственность за нападение не взяла никакая террористическая организация, но оно произошло на фоне "обострения напряженности" в регионе из-за Ирана.