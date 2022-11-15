Россия – сирота. А значит, НАТО права главная тема
Начался экстренный совет НАТО по поводу инцидента в Польше. Байден уже созвонился с польским президентом.
Появилась информация о том, что речь идет о ракете комплекса С-300. Что не добавляет ясности в произошедшее, поскольку эти комплексы состоят на вооружении как у России, так и в Украине. Но вот что не вызывает сомнений, так это факт использования данного инцидента против Москвы.
Судя по первой реакции Байдена, ему очень не хочется раздувать скандал, поскольку в таком случае нужно запускать механизм НАТО, а это выводит украинский кризис на новый уровень, которого Европа с середины прошлого века еще не знала. Поэтому американский президент осторожничает. Как, впрочем, и его польский коллега Анджей Дуда.
Теоретически НАТО может воспользоваться инцидентом и ввести бесполетную зону километров в 200-300 вдоль своих границ на территории Украины, подтянуть силы ПВО и авиацию и сбивать в этой зоне все, что будет ее пересекать. Ну, и попутно рядом с ней в превентивном порядке. Во всяком случае, большую часть правобережной Украины накрыть зонтиком НАТО вполне сможет, если, конечно, такое решение будет принято.
Понятно, что в Кремле будут истерить и угрожать, но реально помешать этому не смогут. Здесь все будет как в случае со сбитым российским самолетом в Сирии. Тогда в Москве тоже было много трамвайного хамства и базарных криков, но залетать на турецкую территорию после этого больше не рискнули.
Вопрос в том, состоится ли такое решение. НАТО – далеко не монолит, и достичь консенсуса в таком важном вопросе будет крайне непросто. Так что сегодняшнее заседание вполне может ограничиться выражением «глубокой озабоченности», и на этом все.
Хотя, группа стран-членов НАТО вполне может оказать Польше помощь в вопросах укрепления ее безопасности - это их суверенное право. К тому же инцидент вполне может быть использован для дополнительных поставок ПВО в адрес Украины.
Россия, как обычно, все отрицает. Что, в общем-то, и неудивительно. Сенсацией было бы то, если бы Россия признала, что ошиблась. А это заунывное блеяние, «ничего не знаем, ничего не видим, обратитесь в другое ведомство» - уже всем надоело. Рутина. Если бы завтра пресс-службу российского президента распустили – никто бы и не заметил.
Гораздо интереснее другое. Накануне взрыва «ракеты-сироты» в Польше Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине со стороны России. Документ предполагает создание международного механизма для выплаты репараций, а заодно и международного реестра ущерба, который Россия причинила Украине.
Так что какое бы не развитие не принял польский инцидент, Москве все равно придется за него заплатить. Политически ли, финансово ли – но счет за него будет выставлен. И этот вопрос тоже абсолютно ясен.