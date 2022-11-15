Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:33

Начался экстренный совет НАТО по поводу инцидента в Польше. Байден уже созвонился с польским президентом. Появилась информация о том, что речь идет о ракете комплекса С-300. Что не добавляет ясности в произошедшее, поскольку эти комплексы состоят на вооружении как у России, так и в Украине. Но вот что не вызывает сомнений, так это факт использования данного инцидента против Москвы.

Судя по первой реакции Байдена, ему очень не хочется раздувать скандал, поскольку в таком случае нужно запускать механизм НАТО, а это выводит украинский кризис на новый уровень, которого Европа с середины прошлого века еще не знала. Поэтому американский президент осторожничает. Как, впрочем, и его польский коллега Анджей Дуда. Теоретически НАТО может воспользоваться инцидентом и ввести бесполетную зону километров в 200-300 вдоль своих границ на территории Украины, подтянуть силы ПВО и авиацию и сбивать в этой зоне все, что будет ее пересекать. Ну, и попутно рядом с ней в превентивном порядке. Во всяком случае, большую часть правобережной Украины накрыть зонтиком НАТО вполне сможет, если, конечно, такое решение будет принято. Понятно, что в Кремле будут истерить и угрожать, но реально помешать этому не смогут. Здесь все будет как в случае со сбитым российским самолетом в Сирии. Тогда в Москве тоже было много трамвайного хамства и базарных криков, но залетать на турецкую территорию после этого больше не рискнули.