Байден усомнился в российском происхождении упавшей в Польше ракеты

Президент США Джо Байден проинформировал НАТО и G7, что ракета, унесшая жизни двух человек в Польше, вряд ли была выпущена из России, пишет Reuters.

Послы стран НАТО должны были провести экстренное совещание в среду, чтобы отреагировать на взрыв на зерносушилке недалеко от границы с Украиной, который произошел, когда Россия обстреляла города по всей Украине десятками ракет.