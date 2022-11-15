Пожар в жилом доме в Баку

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в квартире многоэтажного жилого дома в поселке Расулзаде в Баку.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия прибыли подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и силы Службы спасения особого риска. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара. Будет предоставлена дополнительная информация.