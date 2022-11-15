NASA запустило к Луне новый космический корабль

В рамках миссии Artemis 1 («Артемида-1» - ред.) американское космическое агентство NASA запустило к Луне сверхтяжелую ракету-носитель SLS (Space Launch System) с космическим кораблем «Орион». Она стартовала с площадки Космического центра имени Кеннеди во Флориде утром 16 ноября.

Миссия является первым этапом программы «возвращения на Луну». Соединенные Штаты в рамках самой масштабной программы NASA хотят высадить астронавтов на поверхность Луны впервые с 1972 года.

Но сначала корабль «Орион» должен протестировать ракету-носитель SLS в беспилотном режиме. Он должен провести на орбите Луны несколько недель и вернуться на Землю. Внутри «Ориона» установили манекены с датчиками и детекторами радиации, а также исследовательские спутники, которые будут изучать поверхность спутника.